Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıla girmemize günler kala ülkemizi heyecan sarmaya başladı. Her sene olduğu gibi işçiler ve öğrenciler merakla yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Peki, 2020 yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte, yılbaşı tatiline dair tüm detaylar haberimizde...

Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Resmi tatilleri birleştirenler için tatil fırsatı!

Yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Yılbaşı bu sene 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı günü ise devlet daireli yarım gün mesai yapacak.

Yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Yılbaşı bu sene 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı günü ise devlet daireli yarım gün mesai yapacak.