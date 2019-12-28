İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıla girmemize az bir süre kala, işçiler ve öğrenciler yılbaşı tatili planlamak için resmi tatil gününü ve yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyorlar. Her sene sorulan sorular arasında bu sene de ''Yılbaşı tatili kaç gün olacak?'' sorusu yer alıyor. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar haberimizde...

28 Aralık 2019 Cumartesi 18:45
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yeni yıla girmemize günler kala ülkemizi heyecan sarmaya başladı. Her sene olduğu gibi işçiler ve öğrenciler merakla yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Peki, 2020 yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte, yılbaşı tatiline dair tüm detaylar haberimizde...

Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Yılbaşı bu sene 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı günü ise devlet daireli yarım gün mesai yapacak.

Resmi tatilleri birleştirenler için tatil fırsatı!

Yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Yılbaşı bu sene 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı günü ise devlet daireli yarım gün mesai yapacak.

Son Güncelleme: 28.12.2019 18:45
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıYılbaşı 2020Yeni YılYılbaşı Tatili Kaç GünYılbaşı Hangi Güne Denk GeliyorYeni Yıl Ne ZamanYılbaşı Tatili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Elektrik ve doğalgaz aboneliği iptali artık E-devletten yapılacak!
Elektrik ve doğalgaz aboneliği iptali artık E-devletten yapılacak!

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem öldü mü? EDHO Deniz Çakır tamamen veda etti!
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?
Engelli çalışanların emeklilik şartları nelerdir? 2020 Engelli çalışan emekli şartları
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon tarihi belli oldu!
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Baba Parası filmini kaç kişi izledi? Baba parası filmi hafta sonu izlenme rakamları
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.