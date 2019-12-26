Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Hangi günler tatil olacak? Yılbaşı tatil günleri

Yeni yılın başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca kişi yeni yılda tatil planlamalarını yapabilmek için 2020 tatil günlerini araştırmaya başladı. 2020 yılı ilk tatili 1 Ocak 2020 yılbaşı günü olacak. Bu yıl hafta sonu ve bayram tatilleri çıkarıldıktan sonra toplamda 248.5 gün çalışma yapılacak. 13.5 gün yıllık izin alan bir kişi resmi tatillerle birlikte 44 gün izin yapacak.

Yıllık izni resmi tatillere bağlayanlar 44 gün izin yapabilir

2020 resmi tatil takvim detayları

Çalışanlar 2020 yılında yıllık izinlerini bu plana göre uyarlayabilirse toplam 44 gün tatil yapacak. Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için 2020 yılında birleştirme yapacak olanlar 44 gün izin yapacak. Dini bayramların dışında resmi tatilin hafta içine denk geleceği görüldü.

Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Ramazan Bayramı’nın 23 Mayıs Arife günüyle başlayıp Salı günü sona erdiğini belirtti. Bu süre zarfında çalışanların 3 gün izin alarak 9 gün tatil yapabileceğinin altını çizen Hacıbayramoğlu, 19 Mayıs tatiliyle Ramazan Bayramı tatilinin de birleştirilebileceğini ve 4 günlük izinle toplam 11 gün tatil yapılabileceğini ekledi.

Nisan ve Mayıs ayının da bol tatilli geçeceğini konuşan Hacıbayramoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle 1 günlük izinle 4 gün, 1 Mayıs Cuma hafta sonuyla 3 gün, 19 Mayıs ise Salı gününe denk geldiği için 4 günlük tatile çıkılabileceğini belirtti. 15 Temmuz Çarşamba günü öncesi veya sonrasında 2 günlük izinle 5 gün tatil, Perşembe gününe isabet eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaysa 1 günlük izinle 4 gün tatil yapılabileceği belirtildi.