Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 1 Ocak Türkiye geneli hava durumu

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü intenet sitesi üzerinden hava durumu hakkında açıklamada bulundu. Yılbaşı günü Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini ayrıca Karaman ve Konya’da yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Ankara hava durumu
İstanbul hava durumu
İstanbul, Pazartesi yağmurlu 5°C- 10°C olacak. Ege Denizi’nde meydana gelecek olan fırtına, Kuzey ve Orta Ege’de etkisini arttıracak. Fırtınanın Salı günü etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.
İzmir hava durumu
İzmir, Pazartesi sağanak yağışlı 5°C- 9°C olacak. Sağanak ve gök gürültülü yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olunmalıdır.
Son Güncelleme: 30.12.2019 23:07