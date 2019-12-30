Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 1 Ocak Türkiye geneli hava durumu

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü intenet sitesi üzerinden hava durumu hakkında açıklamada bulundu. Yılbaşı günü Ege Denizi’nde fırtına beklendiğini ayrıca Karaman ve Konya’da yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara hava durumu

İstanbul hava durumu

Ankara, Pazartesi kar yağışlı 1 °C- 4°C olacak. Yapılan değerlendirmelere göre Pazar sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu’nun güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Konya ve Karaman çevrelerinde pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, karayollarında meydana gelebilecek don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul, Pazartesi yağmurlu 5°C- 10°C olacak. Ege Denizi’nde meydana gelecek olan fırtına, Kuzey ve Orta Ege’de etkisini arttıracak. Fırtınanın Salı günü etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

İzmir hava durumu

İzmir, Pazartesi sağanak yağışlı 5°C- 9°C olacak. Sağanak ve gök gürültülü yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olunmalıdır.