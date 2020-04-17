Yılın Çevirmeni ödülünün sahibi Nevzat Erkmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Nevzat Erkmen kimdir?

James Joyce’un başyapıtlarından Ulysesses ve pek çok yapımı Türkçe’ye çeviren Nevzat Erkmen, koronavirüs sebebiyle 89 yaşında yaşamını yitirdi. The Intenational James Joyce Foundation üyeliğine kabul edilen Joyce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş odluğu bir mektupla onurlandırılmış ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ‘’Yılın Çevirmeni’’ ödülünü kazanmıştı.

Nevzat Erkmen kimdir?

1931 yılında İzmir’de dünyaya gelen Erkmen, İzmir Karataş ortaokulundan ve Namık Kemal Lisesi’nde mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanıp New York Üniversitesi Pedagoji dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan Erkmen, pek çok şirkette müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Dünya Zeka Oyunları Federasyonu kurucu üyesi ve Türkiye temsilcisi olan Nevzat Erkmen, 1992 ila 2005 yıllarında Türk Beyin Takımı kaptanlığı ve 2005 yılındaysa takımın Onursal Kaptanı olmuştur. 1995 yılında Türkiye Zeka Oyunları Kulübü’nü kurarak Beyin Olimpiyatları’ndaysa Türkiye’nin Dünya Üçüncülüğünü kazanmasını sağlamıştır.

1983 yılında psikanaliz, erotoloji, anlambilim ve Gestalt Yaklaşımı, Söz Yayın Oyunajansı’nı kuran Erkmen, Apartman Aşıkları ve Carlos Castaneda’nın yapmış olduğu birçok çevirisi yayınevinden çıkarılmıştır. Türk Dilini Uyak sözlüğünü hazırlayan Erkmen, Jack Kerouac’ın Dharma Bums’ını Zen Kaçıkları ismiyle Türkçeleştirmiş ve Şeyh Nefzavi’nin Itırlı Bahçesi’ni çevirmiştir.