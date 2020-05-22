Yine Habertürk canlı yayını yine yellenme sesi

Geçtiğimiz günlerde habertürk canlı yayınında çıkan yellenme sesi gündemden düşmeden yine aynı şekilde bir yellenme olayı yaşandı.

Yine Habertürk canlı yayını yine yellenme sesi
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Haberturk yayınında geçtiğimiz günlerde Veyis Ateş'in sunmuş olduğu programda yellenme sesi gelmiş ve olay sosyal medyada trendtopic olmuştu.

Eski olay kapanmadan yine aynı programda benzer olay yaşandı ve yine programda konuşulanlardan yellenme sesinin kimden geldiği konuşuldu.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programın bu haftaki konukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı.

Yayınlanan programda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın'ın konuşması sırasında yine aynı ses çıktı ve canlı yayında duyulan bu ses, konuşulanların yine önüne geçti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 01:36

Habertürk canlı yayınında duyulan ses kimden geldi ? Sosyal medyada gündem oldu!

Habertürk canlı yayınında duyulan ses kimden geldi ? Sosyal medyada gündem oldu!
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