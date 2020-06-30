YKS öncesi kaza geçirdi o halde hastane yerine sınava koştu!

Bu sabah ülke çapındaki yapılan YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavı vardı.

İstanbul Maltepe'de sabah erken saatlerde YKS sınavına yetişmek için kardeşinin kullanıdığı motosiklere binen üniversite adayı Yeşim Şeker, seyir halindeyken bir otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletten düşen genç kız ve kardeşi yaralandı.

Olay yerine hemen ulaşan polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak düzenlerken yaralanan genç kız hastaneye gitmek yerine YKS'ye gitmek istedi ve kaza yerine gelen ekipler kızı sınava gireciği okula götürdü.

Maltepe'de bir okulda sınava giren genç kız sınav çıkışı,yaptığı açıklamada kaza sonrasında kendini hemen toparladığını ve kendini iyi hissettiği için hastaney yerine sınava gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Yeşim Şeker ayrıca sınavının da iyi geçtiğini anlattı ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaza geçiren genç kızın babası ise kaza haberini alır almaz olay yerine geldiğini olay yerinde bulunan ambulanstaki sağlık ekiplerinin kızı Yeşim Şekerci'yi muayene ettiğini ve ciddi bir sorun olmadıklarını söyledikleri için kızının sınava götürüldüğünü söyledi. Kızını sınav biter bitmez hastaneye kontrol amaçlı götüreceklerini söyleyen baba, polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.