Yoğunlukta çekmeyen telefonlar için operatörler suçu birbirinde buldular

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerde olan insanların cep telefonlarına yüklenmesiyle oluşan erişim sorunu için 3 operatörde birbirini suçladı. Vatandaşlardan tepkiler gecikmedi.

Yoğunlukta çekmeyen telefonlar için operatörler suçu birbirinde buldular
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Korona virüs tedbirleri sebebiyle 81 İl'de bayram süresince getirel sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlar bayram görüşmelerinin telefonlar ile görüntülü yapmak isteyince erişim sorunları yaşandı. Yaşanan bu duruma vatandaşlar tepki gösterinde operatörler çareyi suçu sosyal medya üzeriden birbirlerine atmakta buldular.

TOPLAM MOBİL ABONE SAYISI YAKLAŞIK 83 MİLYON

Türkiye'de faaliyette bulunan mobil operatör sayısı 3 iken toplam mobil abone sayısı ise yaklaşık 83 milyon

işte yaşanan erişim problemine karşı operatörlerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ;

VODAFONE yaşanan erişim sorunu ;

"Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir." diyerek açıkladı

TURKCELL ise yaşanan bu soruna ;

"Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir." dedi

TÜRK TELEKOM yaşanan erişim sorununa ;

"Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır." sözleriyle ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 20:44

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