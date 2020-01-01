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Yurt dışından isteğe bağlı emekli olma şartları nelerdir?

Yurtdışından isteğe bağlı emeklik ve sigortalı olmak isteyen vatadaşların yoğunlukla cevap aradığı soru olan, Yurt dışından isteğe bağlı emekli olma şartları nelerdir sorusunu cevapladık.

01 Ocak 2020 Çarşamba 08:34
Yurt dışından isteğe bağlı emekli olma şartları nelerdir?

Yurt dışından isteğe bağlı emekli olabilmek bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar ülkeye ve kişiye göre farklılık gösterir. Yurtdışından emekli olmak isteyen kişi bunu önceden işverenine söylemelidir. Hem bireysel olarak hem de şirket bazında İsteğe bağlı emeklilik bulunur.

Tüm Ülkelerden İsteğe Bağlı Emekli Olunabilir Mi?

Sosyal Güvenlik Anlaşması’nı imzalayan ülkeler de İsteğe bağlı sigortalı olunabilmektedir. İstisna ülkeler de vardır. Sosyal Güvenlik Anlaşması, ile kişiler yurt dışında çalıştıkları zamanlarda da  4-A, 4- B, 4-C güvencelerine sahiptir. 

Vatandaşlar belirtilen sigorta türlerinden kendilerine uygun olan güvenceye prim ödemelerini gerçekleştirmektedir. Kişinin aylık gelirinin %32’si olarak ödenen bu tutarı işveren ödemektedir. İsteğe bağlı sigorta da ise kişiler kendi primlerini kendileri ödemek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Anlaşması Hangi Ülkelerle İmzalanmıştır?

  • İsviçre
  • İsveç
  • Almanya
  • Kuzey Kıbrıs
  • Kanada
  • Kebek
  • Avusturya
  • Fransa
  • İngiltere

Bu anlaşma ile geçici olarak bu ülkelerde bulunan kişiler hizmet borçlanması yapabilmektedir. Fakat isteğe bağlı emeklilik başvurusunda bulunamazlar.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne imza atmalarına rağmen isteğe bağlı emekli olunabilecek ülkeler şöyledir;

  • İngiltere
  • İsveç
  • İsviçre
  • Fransa

Türk vatandaşları bu ülkelerde isterlerse yurt dışı borçlanma ile sigortalı, isteğe bağlı emeklilikle de emekli olabilirler.

Yurt Dışından İsteğe Bağlı Emeklilikte İkamet Şartı Aranır Mı?

Bu şart emeklilik ve sigortada farklılık göstermektedir. Yurt dışı borçlanma ile sigortalı olma işleminde ikametgahın Türkiye’de olması şartı aranırken isteğe bağlı emeklilikte bu şart aranmamaktadır. Sosyal Güvenlik sözleşmesini imzalamamış ülkelerde isteğe bağlı emeklilik için ikametgah adresinin bir önemi yoktur.

Uluslararası Sözleşmelere Göre İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Durumu Mümkün Müdür?

Bu durum sözleşmeden sözleşmeye ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Sözleşmenin yaptırım gücü yerel kanunlardan daha fazla olabilmektedir. Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalayan ülkelerde ödenen primler 4-B kapsamına girmektedir. 

Yurt Dışından İsteğe Bağlı Emeklilik Primleri Nasıl Belirlenir?

Ödenecek olan primler kişinin yaptığı iş doğrultusunda yine kişinin kendisi tarafından belirlenmektedir. Kişinin onay vermesiyle birlikte işleme konur. Prim otomatik ödeme ile ödenmez. Kişi tarafından ilgili birime yatırılması zorunludur.

Yurt Dışından İsteğe Bağlı Emekli Olma Şartları Nelerdir?

  • Sosyal Güvenlik Anlaşmasını imzalamamış ya da istisnai 4 ülkeden birinde yaşayan.
  • 18 yaşını geçmiş olmak.
  • T.C vatandaşı olmak. İkamet adresi önemsizdir.
  • İşverenin T.C vatandaşı olması ve bir Türk işletmesinde çalışıyor olmak.
  • Belgeler eksiz ve doğru bir şekilde hazır olmalıdır.

Yurt Dışı Borçlanma Mı Yoksa İsteğe Bağlı Sigorta Mı Avantajlıdır?

İsteğe bağlı sigorta ile yurt dışı borçlanma arasındaki fark başvuru sürecinde ve işlemlerde görünür. Sigorta borçlanması yapmak isteyen kişi bunu ancak Türkiye’ye döndüğünde yapabilir. İsteğe bağlı sigortada ise böyle bir şey söz konusu değildir. Kişi yurt dışında yaşadığı ve çalıştığı dönemde başvuruda bulunabilir ve ödemelerini çalışıyorken yapabilir. Yurt dışı borçlanmasında ise ödenecek olan tutar tek seferde ödenebilir. Ancak isteğe bağlı sigortada aylık prim ödemesi yatırılmalıdır. Türkiye’de bu işlemlerinizi SGK’da halletmeniz mümkündür. Bu işlem için gerekli olan tek belge çalışma belgesidir. Yurt dışından gelecek olan bu belgenin işverenin Türk olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Yurt Dışından İsteğe Bağlı Emekli Olunurken Sigorta Başlangıcı Yapılmamış Olması Şartı Aranır Mı?

Kişinin daha önce SGK ve SSK’ya bağlı herhangi bir sigorta türünden yararlanmamış olması gerekir. Bu durum olsa dahi prim yatırılma süresi 30 günü geçmemiş olması gerekir. 30 günden daha fazla primi yatmış olan kişiler bu işlemden yararlanamazlar. 

Yurt Dışında Ev Kadını Olarak Bulunulması Halinde İsteğe Bağlı Sigorta Yapılır Mı?

Yurtdışında yaşayan kadınlar primlerini ödeyeceklerini taahhüt eden bir gelir belgesi teslim etmeleri durumunda sigortalı sayılmaktadırlar. Kadının medeni durumunun bir önemi olmadığı gibi öğrenci olan kadınlarda bu imkandan yararlanabilmektedir.

Türkiye’den Sigortalı Olan Kişinin Yurt Dışından İsteğe Bağlı Emekli Olma Hakkı Var Mıdır?

Kişi Türkiye’de sigortalı ise başka bir ülkede isteğe bağlı sigorta hakkından yararlanamaz. Eğer kişi Sosyal Güvenlik Anlaşmasını imzalamış ülkelerden birine giderse sigorta borçlanmasını gerçekleştirebilmektedir

Son Güncelleme: 01.01.2020 08:34
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