Yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi

Koronavirüs salgını ile birlikte askıya alınan yurt için uçuşları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan beklenen açıklama geldi. Bakan Ersoy, iç turizm ve uçuşlar için 28 Mayıs tarihini işaret etti.

Yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi
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Koronavirüs salgını ile birlikte yurt içi uçuşlar geçtiğiniz aylarda askıya alınmıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla berabet gündeme tekrar gelen yurt için uçuşlar ne zaman başlar sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan cevap geldi.

NTV kanalında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"Yeni kurallar için sertifikasyon programı başlattık. Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak. Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Verilere göre yurt içi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir" dedi.

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Bakan Ersoy "Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. (İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var" ifadelerini kullandı. 


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