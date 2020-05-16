Yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi

Koronavirüs salgını ile birlikte yurt içi uçuşlar geçtiğiniz aylarda askıya alınmıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla berabet gündeme tekrar gelen yurt için uçuşlar ne zaman başlar sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan cevap geldi.

NTV kanalında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Bakan Ersoy "Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. (İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var" ifadelerini kullandı.