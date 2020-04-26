Yurtdışından getirilen telefonların kayıt süreleri uzatıldı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele büyük bir hızla sürerken, vatandaşların sağlığı ve yaşantısını olumlu etkileyecek önlem ve destekler de devam etmektedir. Yalnızca ülke içerisinde değil ülke dışında bulunmakta olan binlerce vatandaşın sağlığıyla devletin yakından ilgilendiği ve gerekli temasların sağlandığı kaydedildi.

Önlemlerin genişletilebilmesi ve vatandaşların yaşayabilecekleri mağduriyetlerin en asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktaydı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından kayıtsız kullanım süresinin uzatılmasına karar verildi.

Kayıt süreleri 30 gün uzatılıyor

Belirli bir ücretin karşılığında SIM onaylarında 120 günlük süre verildi. Yurtdışından getirilen akıllı telefonlar burada 120 güne kadar herhangi bir kayıt işlemi yapılmadan kullanılmakla birlikte kaydın yapılmaması durumunda kaçak konumuna düşüp kullanıma kapatılmaktaydı.

Kurum yetkilileri tarafından yapılan görüşmelerden sonra 120 günlük kayıtsız kullanım hakkı 30 gün süreyle uzatılacak. Ardından karantina ve yapılan kısıtlamalara bakılıp 30 gün daha uzatılmasının planlanabileceği kaydedildi.

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