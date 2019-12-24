Yurtiçi kargo sorgulama ve kargo takibi işlemleri

Türkiye’de kurulan ilk kargo firması olan Yurtiçi Kargo, bireysel ve kurumsal müşterilerinin gönderilerini taşımanın yanında e-ticaret sitelerinden alınan ürünleri de sahiplerine ulaştırmaktadır. Yurtiçi Kargo ile gönderilmiş olan bütün kargoların takibi yapılabilmektedir. İntenet sitesinden, çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da Yurtiçi Kargo şubelerinden kargolarınızı takip edebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo takip işlemi nasıl yapılır?

Yurtiçi Kargo üzerinden gönderdiğiniz ya da alıcısı olduğunuz kargonuzun durumunu öğrenebilmek için kargo takip numaranız olması gerekmektedir. Eğer kargo almayı bekleyen tarafsanız gönderiniz sisteme girildikten sonra SMS ile kargo takip numaranız bildirilecektir.

İntenet sitesi üzerinden Yurtiçi Kargo sorgulama nasıl yapılır?

https://www.yurticikargo.com/tr/online-servisler/gonderi-sorgula linki üzerinden sorgulama sayfasını açabilirsiniz.

Kargo takip numaranızı, ‘gönderi kodunuzu girin’ kısmına yazıp sorgula butonuna tıklayarak kargonuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Eğer bir intenet sitesinden alışveriş yaptıysanız, o site üzerinden Yurtiçi Kargo takip sayfasına yönlendirilirsiniz. Kargonuzla ilgili her aşamayı gelen mesajlarla öğrenme imkanına sahipsiniz.

Aynı zamanda Yurtiçi Kargo’nun sitesinde yer alan ‘’canlı destek’’ bölümüne girerek merak ettiklerinizi sorma şansı bulabiliyorsunuz.

Telefon ile Yurtiçi Kargo sorgulama nasıl yapılır?

Yurtiçi Kargo’nun çağrı merkezini arayarak kargonuzun sipariş takibini yapabilirsiniz.

Telefon numaranızı ya da gönderi takip kodunuzu yetkili kişiye bildirdiğinizde kargonuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

E-ticaret sitelerinin müşterileri ayrı bir tuşlama yaparak kargolarının durumunu öğrenebilirler.

Ayrıca çağrı merkezinden kurye çağırma, en yakın Yurtiçi Kargo şube adresini öğrenme gibi konular hakkında bilgi alma imkanı bulabilirsiniz.

Uygulama üzerinden Yurtiçi Kargo sorgulama nasıl yapılır?

Android ya da iOs işletim sistemine sahip olan cep telefonunuza Yurtiçi Kargo’nun mobil uygulamasını indirerek gönderi takibi yapabilirsiniz. Buradan aynı zamanda kurye çağırma, gönderi fiyatı hesaplama ve şube bilgileri edinme gibi işlemlerinizi de yapabilişiniz.

Gönderi takibi yapmak için uygulamayı açtıktan sonra ‘’gönderi sorgula’’ bölümüne takip numaranızı yazarak kargonuzun güncel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uygulamaya üye olduğunuzda, hesabınız üzerinden gönderdiğiniz kargolarda indirim kazanma imkanı da bulunmaktadır.

Şubeden Yurtiçi Kargo sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Şubeden yapılan işlemler, uygulama ve çağrı merkezi ile yapılan işlemlerle aynıdır. Tek farkı, telefonla ulaşamayacağınız kuryeye şubenin anında ulaşmasıdır. Kurye ile iletişime geçerek kargonuzun daha hızlı ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo şubeleri, hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedirler. Cumartesi günleri açık olan firma, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veri. Ancak gönderi kabulünü ve teslim işlemini 13.00-17.00 saatleri arasında yalnızca şubeden yapmaktadırlar. Kargonuzu bu saatlerden sonra sadece en yakınınızdaki şubeye giderek teslim alabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo iletişim bilgileri

Size en yakın Yurtiçi Kargo şubesine ait iletişim bilgilerini öğrenmek için, web sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.

Bulunduğunuz yere en yakın Yurtiçi Kargo şubesinden kurye çağırmak ve gönderi takip sorgulama işlemi yapmak için Yurtiçi Kargo’nun 444 99 99 nolu çağrı merkezini arayarak ulaşabilirsiniz.