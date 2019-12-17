Yüz şekline ve ten rengine göre allık sürme ve uygun allık seçimi

Yüzün canlı ve parlak görünmesinde büyük etkisi olan allık, doğru uygulanmadığı takdirde kötü görüntülere yol açmaktadır. Bu sebeple yüz tipine ve yapısına uygun allık seçimi en önemli noktalardan birisidir. Yüz tiplerine göre uygulanma teknikleri de değişen allığın, uygulanış şekli kadar uygulanılan fırça da önem taşımaktadır.

Ten Rengine Uygun Allık Nasıl Seçilir?

Cildin rengine uygun allık seçimi yaparken en dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi cildin canlı görüntüsünü örtecek koyu renkli allık tercihi yapmamak olacaktır. Yüz için ideal allık rengi cildin doğal kızarıklığında oluşan pembe tonudur.

Cilt tonlarına göre allık rengi seçimine bakacak olursak, açık bir cilt rengine sahip olanların pembe tonlarda allık tercih etmeleri daha uygun olacakken, buğday tenlilerin kayısı ve şeftali tonları ve esmerlerin ise mercan tonlarında allık seçimi yapmaları iyi olacaktır.

Yüz Tiplerine Göre Allık Sürme Yöntemleri Nelerdir ?

Farklı yüz tiplerine göre farklı allık uygulama teknikleri bulunmaktadır.

1- Yuvarlak Yüz Şekli

Yuvarlak yüz şekline sahip olanlar, yüzlerinin ince ve uzun görünmesi adına allığı önce yanaklarının üst bölgesine dairesel hareketlerle uygulamalıdırlar. Bununla yanaklara derinlik kattıktan sonra çene bölgesine minik hareketlerle uygulama yapılabilir.

2- Uzun ve Oval Yüz Şekilleri

Her iki tipteki yüz şeklinde de çene ve yüz şeklini öne çıkarmak için allık uygulamasını şakaklardan elmacık kemiklerine doğru sürmek yüzü ön plana çıkarmak için uygulanacak en doğru yöntemdir.

3- Kalp ve Kare Yüz Şekilleri

Kalp şeklindeki yüz tipleri için kaşlardan hizalayarak yüzün orta kısmına allık sürmek gerekmektedir. Kare yüz hatları içinse, bu yüz şeklinin yarattığı keskin ve sert ifadeyi hafifletmek için kemiklerin bulunmadığı bölgelere yani kemiklerin üst kısımlarına allık uygulaması yapmak uygun olacaktır