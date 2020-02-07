Zabit katibi maaşları ne kadardır? 2020 zabıt katibi maaş miktarları

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli olarak personel çalıştırmak üzere çok sayıda personel alımı yapacaktır. Yapılacak olan istihdamlarda; zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personelleri alınacak. Bu kadrolar içerisinde en fazla alım zabit katipliği olacak.

Zabıt katibi nasıl olunur?

2018 veya 2020 Kamus Personeli Seçme Sınavında en az 70 puan alan bütün adaylar zabit katipliği için başvuru yapabilmektedir. Her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı arasında yer alma şartı bulunmaktadır. Öneğin, 175 kişilik zabit katibi alınacağında, uygulama sınavına geçerli başvuruyu yapan ve en yüksek puandan başlanarak ilk 3500 aday arasına girmeye hak kazanan kişiler zabit katipliği sınavına katılma hakkına sahiptir. Ancak 3500’üncü sırada yer alan adayın puanı 74,5 puanda kalırsa, bu puandan daha düşük puan alan kişiler uygulama sınavına katılamayacaktır.

Başvurularda, lisans mezunları KPSSP3 önlisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları da KPSSP94 puan türüyle başvuran adaylar kabul edilecektir. İlana 35 yaşını bitirmemiş olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

Zabit katipleri nerelerde çalışır?

Zabit katibi maaşları 2020 yılında ne kadardır?

Zabit katipleri, Adalet Bakanlığı’nın merkez veya taşra teşkilatı bünyesinde çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı, son yıllarda zabit katiplerini sözleşmeli personel olarak işe almaktadır. Zabit katipleri adliyelerde, yerel mahkemelerde, bölge mahkemelerinde, seçim kurullarında ve kalem işlerinde görev yapmaktadır.

Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %5,49’luk zam ile birlikte, zabit katiplerinin de maaşları artmıştır. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde şu şekildedir:

Lisans mezunu yeni başlayan sözleşmeli zabit katibi maaşı: 3.952 TL

Ön lisans mezunu yeni başlayan sözleşmeli zabit katibi maaşı: 3.931 TL

Lise mezunu yeni başlayan sözleşmeli zabit katibi maaşı: 3.919 TL

Evli olup eşi çalışmayan zabit katipleri 332 TL aile yardımı, çocuk sahibi olanlar ise 73 TL çocuk yardımından faydalanmaktadır.

Temmuz ayında yapılması beklenen zam ile birlikte, zabit katiplerinin Temmuz-Aralık döneminde maaşları 4100-4200 TL arasında olacaktır.