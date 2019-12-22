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Zeytinburnu'nda yasak aşk cinayeti! Kadın evli sevgilisini öldürdü

Zeytinburnı'nda evli bir adam yasak aşk yaşadığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadın, adamı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

22 Aralık 2019 Pazar 13:45
Zeytinburnu'nda yasak aşk cinayeti! Kadın evli sevgilisini öldürdü

İstanbul Zeytinbunu’nda yasak aşk kanlı bitti. Olay saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddialara göre B.G. isimli bir kadın, site içerisinde bulunan 20 katlı bir apartmanın 2. katında mali müşavirlik yapan ve evli olan S.B.'nin ofisine giderek önce tartışmaya başladı. Kadın daha sonra S.B'ye ait silahı alarak önce göğsğne oradan da kafasına ateş etti. 

S.B. kanlar içerisinde yere yığılırken kadın aynı silahı kendi kafasına dayayarak intihar etti.

İki kişinin de hayatını kaybettiği olay sırasında ofis içerisinde bir sekreter, bir bilgisayar tamircisi ve o anda iş görüşmesi için için bekleyen bir vatandaş vardı.

Olaydan anında ofisten çıkan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahısların olay anında hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında ofiste olan 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere ekipler tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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