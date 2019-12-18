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Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları

Ziraat Bankası müşterilerinin sorunlarını çözebilmek için sürekli yenilikler yapan ve müşteri memnuniyetini amaç edinmiş bir bankadır. Banka hakkında en merak edilen konu ise müşteri hizmetlerine direk bağlanmanın nasıl olacağıdır. İşte Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlemine kısayol adımları.

18 Aralık 2019 Çarşamba 18:27
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları

Müşterilerinin sıkıntılarını anında çözmek isteyen ve her zaman müşteriye desteği amaç edinen banka olan Ziraat Bankası kullanıcılarına iki adet iletişim numarası sunmaktadır. Bunlar sırası ile  444 00 00 ya da 0 (850) 220 00 00 numaralarıdır. Ancak sesli yanıt ve diğer işlemlerde direk temsilciye bağlanamayan müşteriler Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisine nasıl bağlanacağını merak etmektedir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direkt bağlanmak için izlenmesi gereken adımlar

Ziraat Bankasında ve diğer tüm bankalarda olduğu gibi müşteri hizmetleri numaraları arandığında ilk olarak telesekreter telefona çıkmakta ve telefon bankacılığı sisteminde ki yenilikler veya işlemler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Müşteri temsilcisine bağlanırken izlenmesi gereken adımlar;

  • İlk olarak telesekreterin “lütfen yapmak istediğiniz işlemi belirleyiniz” ifadesini kullanmasını bekleyin,
  • Bu cümle kullanıldıktan sonra 1’i tuşlayın,
  • 1’i tuşladıktan sonra hiç beklemeden 6’yı tuşlayın,
  • Müşteri hizmetlerine bağlanmak için telesekreter T.C kimlik numarası talep edecektir,
  • Daha sonra 16 haneli kart numaranız talep edilecektir,
  • Banka kartı veya kredi kartına ait şifrede sistem tarafından talep edilecektir,
  • Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra 0’ı tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden yapılacak işlemler nelerdir?

telefon bankacılığı sayesinde Ziraat Bankası bünyesinde tüm bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. Kredi ve kredi kartı başvurusu için ön başvuru işlemleri, yapılan tüm başvuruların sorgulanma işlemleri gibi pek çok işlem müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

  • İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi hesaplaması
  • Kredi başvurusu ve başvuru sorgulaması
  • Kredi kartı başvurusu
  • Kredi kartı başvuru sorgulaması
  • Banka hesabı açma ve kapatma
  • Banka hesabı bakiye sorgulama
  • Banka hesabına para aktarma / para çekme
  • Kredi kartı ve kredi taksitlerinin ödenmesi
  • Kredi kartı limit sorgulaması / limit arttırma ve azaltma
  • Kredi kartı nakit avans talebi ve başvuru sorgulaması
  • Kredi kartı ve banka kartı şifre işlemleri
  • Kredi kartı – banka kartı kayıp ve çalıntı işlemleri
  • Kart blokesi kaldırma işlemleri
  • Online bankacılık şifre işlemleri
  • Döviz alım / satım işlemleri
  • Hesaptan hesaba ve hesaptan isme özel EFT para transferi
  • Hesaptan hesaba ve hesaptan isme Havale işlemleri
  • Fatura ve kurum ödemeleri
  • Fatura ödemesi otomatik ödeme talimatı oluşturma

Ziraat Bankası online bankacılık sistemine girişler nasıl yapılır?

Ziraat Bankası online bankacılığa giriş yapabilmek için öncelikle intenet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapmak gerekmektedir. Mobil uyumlu cihazlardan her türlü bankacılık işlemini halledebilmek için Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulamalarını da tasarlamıştır. Masaüstü cihazlardan veya tarayıcılardan tek seferlik bankacılık işlemlerini halletmek için ise intenet bankacılığı sistemi kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası intenet bankacılığı sistemi şu şekildedir;

  • ziraatbank.com.tr bağlantı adresi kullanılarak, bankaya ait resmi intenet sitesi açılmalıdır.
  • Ana sayfanın sağ üst kısmında yer alan “İntenet Şubesi” seçeneğine tıklandıktan sonra, bireysel ya da kurumsal bankacılık işlemleri için seçim yapılmalıdır.
  • Sistemin giriş ekranında, T.C. kimlik numarası ya da müşteri numarası kullanılmaktadır.
  • Online bankacılık şifresi de yazıldıktan sonra “Devam” tuşuna tıklanmalıdır.
  • Bankada kayıtlı olan cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık giriş kodu sisteme yazıldıktan sonra, giriş işlemleri tamamlanacaktır.
  • “Şifremi unuttum” seçeneğine tıklanarak, mevcut şifre güncellenebilir ya da uygulamaya giriş yapmak için ilk defa şifre oluşturulabilir.

Ziraat Bankası mobil bankacılık sistemi şu şekildedir;

  • Google Play Store ya da APP Store uygulamalarından bir tanesi kullanılarak, mobil bankacılık uygulaması indirilmektedir. Uygulamanın arama bölümüne “Ziraat Bankası Mobil” yazılarak, listenin ilk sırasında yer alan orijinal uygulama indirilmelidir.
  • Uygulama açıldıktan sonra, T.C. kimlik numarası, 16 haneli kart numarası, kart şifresi, kartın son kullanım tarihi ve kart CCV numarası bilgileri yazıldıktan sonra, isim ve soy isim eklenmelidir. “Devam” tuşuna basılmasının ardından, sistemde kayıtlı olan cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyle sisteme giriş yapılmalıdır.
  • Ziraat Bankası mobil uygulamaya giriş yapılmasının ardından, uygulamanın devamlı kullanılması için yeni bir şifre belirlenmelidir.
  • Şifre belirlendikten sonra, aynı cihaz üzerinde sürekli olarak uygulama kullanılabilir.

Ziraat Bankası online bankacılık işlemleri nelerdir?

Ziraat Bankası online bankacılık üzerinden yapılabilecek işlemler;

  • Kredi hesaplaması ve kredi başvurusu
  • Kredi başvuru sorgulaması
  • Kredi kartı başvurusu ve başvuru sorgulamaları
  • Banka kartı şifre işlemleri
  • Kredi kartı şifre işlemleri
  • Kredi kartı limit sorgulama / arttırma / azaltma
  • Kredi kartından nakit avans talebi oluşturma
  • Banka hesabında para yatırma / para çekme
  • Banka hesabı açma ve kapatma
  • Banka hesabı varlık sorgulaması yapma
  • Hesaptan hesaba ya da hesaptan isme EFT para transferi
  • Hesaptan hesaba ve hesaptan isme havale işlemleri
  • EFT ve havale sorgulaması
  • EFT ve havale para transferi iptal talepleri
  • Kurum ve kuruluş ödemeleri
  • Elektrik, su, doğalgaz, intenet ve GSM fatura ödemeleri

Ziraat Bankası ATM’lerden yapılabilecek işlemler nelerdir?

  • Kredi kartı limit arttırma ve azaltma işlemleri
  • Kredi kartı nakit avans başvurusu / sorgulaması ve nakit avans çekimi
  • Kredi kartı ve kredi taksit ödemeleri
  • Banka kartına ve kredi kartına ait şifre alma ya da şifre güncelleme işlemleri
  • Kredi kartı hesap kesim tarihi sorgulama / güncelleme
  • Banka hesabına para yatırma ve para çekme
  • Banka hesabı işlem hareketleri sorgulama
  • Banka hesabı açma ve kapatma
  • Fatura ve kurum borcu ödemeleri
  • Fatura ve kurum borçlarına ait otomatik ödeme talimatı oluşturma
  • Hesaptan hesaba ya da hesaptan isme EFT para transferi işlemleri
  • Hesaptan isme ve hesaptan hesaba havale işlemleri
  • Gecikmeli EFT ve havale başvuruları
  • EFT ve havale işlemleri iptal talepleri
  • Kredi kartı ve mini kredi başvurusu

Ziraat Bankası işlem saatleri ve işlem limitleri nedir?

  • EFT işlemleri sadece hafta içi saat 09.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilmektedir. Saat 16.00 ve sonrasında yapılan işlemler, bir sonraki güne ait mesai başlangıcına ertelenmektedir.
  • Yarı resmî tatil olan hafta içi günlerinde EFT işlemleri yapmak için saat 09.00 ila 11.00 arasında işlem gerçekleştirilmelidir.
  • Ziraat bankası havale işlemleri, hafta içi ya da hafta sonu sınırlaması bulunmadan, talep edilen her gün gerçekleştirilebilir. Hesaptan hesaba ve hesaptan isme havale işlemleri için saat kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası işlem saatleri hafta içi ve resmi tatil olmayan günler için geçerlidir.

Son Güncelleme: 18.12.2019 18:27
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