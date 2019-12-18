Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları

Müşterilerinin sıkıntılarını anında çözmek isteyen ve her zaman müşteriye desteği amaç edinen banka olan Ziraat Bankası kullanıcılarına iki adet iletişim numarası sunmaktadır. Bunlar sırası ile 444 00 00 ya da 0 (850) 220 00 00 numaralarıdır. Ancak sesli yanıt ve diğer işlemlerde direk temsilciye bağlanamayan müşteriler Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisine nasıl bağlanacağını merak etmektedir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direkt bağlanmak için izlenmesi gereken adımlar

Ziraat Bankasında ve diğer tüm bankalarda olduğu gibi müşteri hizmetleri numaraları arandığında ilk olarak telesekreter telefona çıkmakta ve telefon bankacılığı sisteminde ki yenilikler veya işlemler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Müşteri temsilcisine bağlanırken izlenmesi gereken adımlar;

İlk olarak telesekreterin “lütfen yapmak istediğiniz işlemi belirleyiniz” ifadesini kullanmasını bekleyin,

Bu cümle kullanıldıktan sonra 1’i tuşlayın,

1’i tuşladıktan sonra hiç beklemeden 6’yı tuşlayın,

Müşteri hizmetlerine bağlanmak için telesekreter T.C kimlik numarası talep edecektir,

Daha sonra 16 haneli kart numaranız talep edilecektir,

Banka kartı veya kredi kartına ait şifrede sistem tarafından talep edilecektir,

Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra 0’ı tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden yapılacak işlemler nelerdir?

telefon bankacılığı sayesinde Ziraat Bankası bünyesinde tüm bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. Kredi ve kredi kartı başvurusu için ön başvuru işlemleri, yapılan tüm başvuruların sorgulanma işlemleri gibi pek çok işlem müşteri hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilir.

İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi hesaplaması

Kredi başvurusu ve başvuru sorgulaması

Kredi kartı başvurusu

Kredi kartı başvuru sorgulaması

Banka hesabı açma ve kapatma

Banka hesabı bakiye sorgulama

Banka hesabına para aktarma / para çekme

Kredi kartı ve kredi taksitlerinin ödenmesi

Kredi kartı limit sorgulaması / limit arttırma ve azaltma

Kredi kartı nakit avans talebi ve başvuru sorgulaması

Kredi kartı ve banka kartı şifre işlemleri

Kredi kartı – banka kartı kayıp ve çalıntı işlemleri

Kart blokesi kaldırma işlemleri

Online bankacılık şifre işlemleri

Döviz alım / satım işlemleri

Hesaptan hesaba ve hesaptan isme özel EFT para transferi

Hesaptan hesaba ve hesaptan isme Havale işlemleri

Fatura ve kurum ödemeleri

Fatura ödemesi otomatik ödeme talimatı oluşturma

Ziraat Bankası online bankacılık sistemine girişler nasıl yapılır?

Ziraat Bankası online bankacılığa giriş yapabilmek için öncelikle intenet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapmak gerekmektedir. Mobil uyumlu cihazlardan her türlü bankacılık işlemini halledebilmek için Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulamalarını da tasarlamıştır. Masaüstü cihazlardan veya tarayıcılardan tek seferlik bankacılık işlemlerini halletmek için ise intenet bankacılığı sistemi kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası intenet bankacılığı sistemi şu şekildedir;

ziraatbank.com.tr bağlantı adresi kullanılarak, bankaya ait resmi intenet sitesi açılmalıdır.

Ana sayfanın sağ üst kısmında yer alan “İntenet Şubesi” seçeneğine tıklandıktan sonra, bireysel ya da kurumsal bankacılık işlemleri için seçim yapılmalıdır.

Sistemin giriş ekranında, T.C. kimlik numarası ya da müşteri numarası kullanılmaktadır.

Online bankacılık şifresi de yazıldıktan sonra “Devam” tuşuna tıklanmalıdır.

Bankada kayıtlı olan cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık giriş kodu sisteme yazıldıktan sonra, giriş işlemleri tamamlanacaktır.

“Şifremi unuttum” seçeneğine tıklanarak, mevcut şifre güncellenebilir ya da uygulamaya giriş yapmak için ilk defa şifre oluşturulabilir.

Ziraat Bankası mobil bankacılık sistemi şu şekildedir;

Google Play Store ya da APP Store uygulamalarından bir tanesi kullanılarak, mobil bankacılık uygulaması indirilmektedir. Uygulamanın arama bölümüne “Ziraat Bankası Mobil” yazılarak, listenin ilk sırasında yer alan orijinal uygulama indirilmelidir.

Uygulama açıldıktan sonra, T.C. kimlik numarası, 16 haneli kart numarası, kart şifresi, kartın son kullanım tarihi ve kart CCV numarası bilgileri yazıldıktan sonra, isim ve soy isim eklenmelidir. “Devam” tuşuna basılmasının ardından, sistemde kayıtlı olan cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyle sisteme giriş yapılmalıdır.

Ziraat Bankası mobil uygulamaya giriş yapılmasının ardından, uygulamanın devamlı kullanılması için yeni bir şifre belirlenmelidir.

Şifre belirlendikten sonra, aynı cihaz üzerinde sürekli olarak uygulama kullanılabilir.

Ziraat Bankası online bankacılık işlemleri nelerdir?

Ziraat Bankası online bankacılık üzerinden yapılabilecek işlemler;

Kredi hesaplaması ve kredi başvurusu

Kredi başvuru sorgulaması

Kredi kartı başvurusu ve başvuru sorgulamaları

Banka kartı şifre işlemleri

Kredi kartı şifre işlemleri

Kredi kartı limit sorgulama / arttırma / azaltma

Kredi kartından nakit avans talebi oluşturma

Banka hesabında para yatırma / para çekme

Banka hesabı açma ve kapatma

Banka hesabı varlık sorgulaması yapma

Hesaptan hesaba ya da hesaptan isme EFT para transferi

Hesaptan hesaba ve hesaptan isme havale işlemleri

EFT ve havale sorgulaması

EFT ve havale para transferi iptal talepleri

Kurum ve kuruluş ödemeleri

Elektrik, su, doğalgaz, intenet ve GSM fatura ödemeleri

Ziraat Bankası ATM’lerden yapılabilecek işlemler nelerdir?

Kredi kartı limit arttırma ve azaltma işlemleri

Kredi kartı nakit avans başvurusu / sorgulaması ve nakit avans çekimi

Kredi kartı ve kredi taksit ödemeleri

Banka kartına ve kredi kartına ait şifre alma ya da şifre güncelleme işlemleri

Kredi kartı hesap kesim tarihi sorgulama / güncelleme

Banka hesabına para yatırma ve para çekme

Banka hesabı işlem hareketleri sorgulama

Banka hesabı açma ve kapatma

Fatura ve kurum borcu ödemeleri

Fatura ve kurum borçlarına ait otomatik ödeme talimatı oluşturma

Hesaptan hesaba ya da hesaptan isme EFT para transferi işlemleri

Hesaptan isme ve hesaptan hesaba havale işlemleri

Gecikmeli EFT ve havale başvuruları

EFT ve havale işlemleri iptal talepleri

Kredi kartı ve mini kredi başvurusu

Ziraat Bankası işlem saatleri ve işlem limitleri nedir?

EFT işlemleri sadece hafta içi saat 09.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilmektedir. Saat 16.00 ve sonrasında yapılan işlemler, bir sonraki güne ait mesai başlangıcına ertelenmektedir.

Yarı resmî tatil olan hafta içi günlerinde EFT işlemleri yapmak için saat 09.00 ila 11.00 arasında işlem gerçekleştirilmelidir.

Ziraat bankası havale işlemleri, hafta içi ya da hafta sonu sınırlaması bulunmadan, talep edilen her gün gerçekleştirilebilir. Hesaptan hesaba ve hesaptan isme havale işlemleri için saat kısıtlaması bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası işlem saatleri hafta içi ve resmi tatil olmayan günler için geçerlidir.