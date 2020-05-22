Zoom 'da ücretsiz üyelik dönemi kapandı

Koronavirüs döneminde uzaktan eğitim ve çalışma döneminde aktif kullanılan ve tartışmalı bir şekilde gündemden düşmeyen Zoom programı bazı bölgelerde ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurduğunu açıkladı.

Zoom 'da ücretsiz üyelik dönemi kapandı
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Çin kökenli bir program olan zoom,koronavirüs ile mücadele döneminde uzaktan eğitim ve çalışma hayatında bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmişti. Bu pandemi döneminde popüler olan zoom programı 300 milyon kullanıcı tarafından tercih edildi.

TARTIŞMALAR YARATMIŞTI

Özellikle uzaktan eğitimde tercih edilen zoom programı bazı öğretmenlerin kredi kartından habersiz bir şekilde para çekildiği ile gündemem gelmiş ve tartışmaları günlerce sürmüştü hatta MEB programın kullanılmasını yasaklamıştı.

ÜCRETSİZ HESAP AÇMA DÖNEMİNİ BİTİRDİ

Son dönemde hayli popüler hale gelen uygulama özellikle bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren kararı ile gündeme geldi. NDTV'de yer alan habere göre; Zoom, Çin'de bundan sonra yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet verme kararı aldı. Böylece firma, ülkede bireylerin ücretsiz hesap açmasını durdurmuş oldu.

Zoom programı uyguladığı bu yöntemi diğer ülkelerde uygulayacak mı? konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi


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