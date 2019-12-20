Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri

Araç sahibi kişiler trafik sigortasını ödemekle yükümlüdür. Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahiplerinin trafiğe çıkmadan önce araçlarının trafik sigortasını ödemesi gerekir. Trafik sigortası, araçların kaza yapması halinde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin araçlarına verilen zararın karşılanması açısından çok önemlidir.

Trafik sigortası olmayan araçların tespit edilmesi halinde araç sahibine cezai işlem uygulanır. Bu cezalarla aracın bağlanması da gündeme gelebilir. Ceza yiyen aracın tekrardan trafiğe çıkabilmesi için cezanın ödenmesi ve trafik sigortasının güncellenmesi gerekmektedir.

Trafik Sigortası Nerede Yapılır?

Trafik sigortası ülkemizde çalışan bankalar ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilir. Bankalardan trafik sigortası yapmak isteyen kişilere, bankaların anlaşmalı olduğu sigorta şirketi üzerinden sigorta yapılır. Trafik sigortası yapan bankalar ve bankaların anlaşmalı olduğu şirketler şunlardır:

- Vakıfbank – Güneş Sigorta

- Garanti Bankası – Eureko Sigorta

- Türkiye İş Bankası – Anadolu Sigorta

- Denizbank – MetLife

- Finansbank – Sampo Japon Sigorta A.Ş.- CIGNA Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası – Neova Sigorta

- Yapı Kredi Bankası – Allianz Sigorta

- ING Bank – NN Hayat ve Emeklilik

- T.C. Ziraat Bankası – Ziraat Sigorta

- HSBC Bank – Allianz Sigorta

- Odeabank – Met Life

- Akbank – Ak Sigorta – AXA Sigorta – Aviva SA Emeklilik ve Hayat

- Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) – EB Zurich Sigorta – BNP Paribas Cardif Türkiye Hayat Sigortası

- Şekerbank – SBN Sigorta

- Halkbankası – Halk Sigorta,

- Albaraka Türk Katılım Bankası – Securance Sigorta – Işık Sigorta – Güneş Sigorta

PTT Sigorta İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

PTT, Mapgre, Ankara Sigorta, AIG, AXA Sigorta HDI, Generali, Güneş Sigorta, Groupama ve Ray Sigorta ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır. PTT’den trafik sigortası yapacak kişiler başvurularını PTT şubelerinden yapabilir.

Trafik Sigortası Ücreti Ne Kadar?

Trafik Sigortası Ne Zaman Biter?

Trafik sigortasının ücretleri her araç için aynı değildir. Trafik sigortası, sigortanın yapıldığı şirkete, aracın markasına, yaşına ve kayıtlı olduğu ile göre farklılık gösterir. Ayrıca araç sahibinin daha önce kaza durumu da sigorta ücretine etki etmektedir. Daha önce kaza yapmayan kişiler sigorta işlemleri sırasında hasarsızlık indiriminden yararlanabilir.

Trafik sigortasının yasal süresi 1 senedir. Bundan dolayı sigorta poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihine dikkat edilmelidir. Sigorta poliçesi, belirlenen bitiş tarihinde saat 00:00’da sona erer.

Trafik sigortası sorgulamaları E-devlet ve SBM sistemi üzerinden kolay bir şekilde yapılabilir.

E-devlet Üzerinden Trafik Sigortası Sorgulaması

Trafik sigortası sorgulaması E-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet’e giren kişiler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne bağlı olan Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama ekranından araca dair bilgilere ulaşabilir.

Plakadan araç sigortası sorgulama sayfasına gelerek açılan ekrandan kimlik bilgileri girilmelidir. Güvenlik adımlarındaki T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresi bilgileri boşluklara yazılmalıdır. Daha sonra “sisteme giriş yap” seçeneğine tıklanmalıdır.

Güvenlik aşaması geçildikten sonra plaka ile sigorta sorgulama ekranı açılır. İlgili ekrana aracın plakasını yazdıktan sonra “sorgula” butonuna tıklanmalıdır.

E-devlet üzerinden trafik sigortası sorgulaması yapıldığında aşağıdaki bilgilere ulaşılır:

- Poliçe bilgileri

- Araç bilgileri

- Teminat bilgileri

- İndirim/ sürprim bilgileri

Sigorta poliçesinin teminat limitlerini öğrenmek için, teminat bilgileri ekranından detaylara ulaşılabilir. Sorgulamada gösterilecek teminat detayları şunlardır:

- Araç başına maddi teminat

- Kişi başına tedavi teminat

- Kişi başına ölüm sakatlık teminatı

- Kaza başına maddi teminat

- Kaza başına tedavi teminatı

- Kaza başına ölüm sakatlık teminatı

SBM Üzerinden Trafik Sigortası Sorgulaması

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin intenet sayfasından sadece trafik sigortası teklifi alınabilmektedir.

https://www.sigortam360.com/arac-sorgula?reportTypeId=6 adresinden trafik sigortası sorgulaması yapılabilmektedir. İntenet sayfasına giren kişilere açılan sayfa üzerinden sorgulama için 2 seçenek sunulur. Plaka numarası veya şasi numarası girilerek trafik sigortası sorgulaması yapılabilir.